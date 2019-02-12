أول رد من الأهلي المصري علي موعد مباراة الفريق مع بيراميدز

علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي المصري على إقامة مباراة بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر. وقال شريف فؤاد عبر قناة النادي الأهلي:"بعد معرفتنا بالموعد الرسمي لمباراة النادي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر سيجتمع مجلس إدارة النادي لإتخاذ القرار المناسب". وتابع:" المجلس سيناقش مع أعضائه التغيير الجديد في جدول الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر وإقامة مباراة بيراميدز بنهاية الشهر الجاري على الرغم من اعتراض المجلس الأحمر على ذلك من البداية".

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