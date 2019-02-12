قطر تهرول لتهنئة ملالي إيران (فيديو)

بعث قادة قطر برسالة تهنئة إلى إيران بمناسبة الذكرى الأربعین للثورة الإسلامية فیها. وهنأ أمير قطر تميم بن حمد، الرئيس الإيراني حسن روحاني من خلال توجیه برقیة تهنئة إلیه بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة الملالي. ولم تكتف قطر بتهنئة أميرها الشيخ تميم بن حمد، حيث بعث برقية تهنئة كلّ من نائب الأمير شقيقه عبدالله بن حمد، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله بن ناصر آل ثاني.

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