التشكيل الرسمي لمواجهة روما وبورتو بدوري أبطال أوروبا

أعلن اوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لنادي روما الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي بورتو البرتغالي، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- ميرانتي - كريستنتي - بيليجريني - كولاروف - دي روسي - فازيو - زينيو - فلورينزي - مانولاس - الشعراوي - دجيكو. ‏بينما جاءت تشكيلة بورتو الرسمية :- ايكر كاسياس ، ميليتاو ، فيلبي ، بيبي ، تيليس ، دانيلو ، هيريرا ، أوتافيو ، أندرادي ، سواريس ، ياسين براهيمي.

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