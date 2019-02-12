يوفنتوس يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم محمد صلاح

يكثف نادي يوفنتوس الإيطالي من محاولاته للتعاقد مع محمد صلاح المحترف المصري الدولي في صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورصد نادي يوفنتوس مبلغاً خرافياً للتعاقد مع المحترف المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مقابل 175 مليون جنيه استرليني.

وتسعى إدارة اليوفي إلى منح ماسيميليانو اليجري صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 34.3 مليون جنيه إسترليني ، وفي موسم ونصف الموسم مع الريدز، سجل 64 هدفاً، وفي الموسم الماضي وصل صلاح إلى نهائي دوري الأبطال.

وسجل محمد صلاح مع الريدز 32 هدفاً وبات هداف في الدوري الممتاز وبالإضافة إلى 10 أهداف في 13 مباراة بدوري الأبطال.

الأرقام غير العادية التي سمحت له الفوز بالجائزة كلاعب من السنة، وفي هذا العام أيضاً قدم صلاح أداءً ممتازاً، حيث سجل 17 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد يضطر نادي يوفنتوس الإيطالي لبيع الثنائي دوجلاس كوستا وباولو ديبالا، خلال الفترة المقبلة، من أجل التعاقد مع الفرعون المصري، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن الأرجح أن يرحل باولو ديبالا نجم اليوفي إلى ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل عدم حاجة إليجري إلى خدماته.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجل ديبالا 22 هدفا في دوري الدرجة الاولى الايطالي الموسم الماضي لكنه سجل مرتين فقط في 20 مباراة في الدوري هذا الموسم.