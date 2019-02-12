أعلنت وزيرة العدل في مقاطعة ساكسونيا السفلى بألمانيا، باربرا هافليزا، تجديد الحظر المفروض على أئمة الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية لممارسة الأنشطة الدينية داخل السجون.
وأفادت هافليزا في تصريح لصحيفة "هانوفرسك الغيماينه زايتونغ" الألمانية، أن "الائمة يحصلون على رواتبهم من تركيا، وهم مكلفون بإرسال تقارير إلى السلطات التركية".
وأضافت هافليزا، أن المعلومات التي يجمعها الأئمة من السجون، ربما تُعرض السجناء الأكراد، وأنصار حركة الخدمة للخطر، مشيرةً إلى فشل الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في التخلص من التبعية للسلطات التركية والتحول إلى مؤسسة ألمانية تعمل وفق القوانين البلاد.
يُذكر أن وزارة العدل في ساكسونيا السفلى، أعلنت في نهاية يناير الماضي، إنهاء تعاونها مع الأئمة القادمين من تركيا في إطار الخدمات الدينية للسجناء، الذين ترسلهم رئاسة الشؤون الدينية التركية وتدفع رواتبهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا.. حظر نشاط الأئمة الأتراك في السجون بسبب التجسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.