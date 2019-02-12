قناة عبرية: دول اوروبية ترغب في إلغاء مؤتمر “وارسو” قبيل إنعقاده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” (باللغة العبرية)، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن دولا أوروبية تحث على إلغاء انعقاد المؤتمر الدولي الذي تنظمه الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا في العاصمة البولندية، وارسو، والذي ستنطلق أعماله غدا الأربعاء.

وأوردت القناة العبرية أنه خلال الأسابيع الماضية عرضت دول أوروبية على وزارة الخارجية الأمريكية، إقامة لقاء قمة يجمع فرنسا وألمانيا وبريطانيا سوية مع الولايات المتحدة، ترتكز فعالياته على الشرق الأوسط والنشاط الإيراني بصورة مركزة أكثر، بدلا من تنظيم المؤتمر في وارسو، لكن تم رفض هذا الاقتراح.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن مؤتمر “وارسو” سينعقد في بولندا بمشاركة ممثلين عن عشرات الدول، بينها دول عربية مثل البحرين، والسعودية، والمغرب، والإمارات، بالتوزاي مع حضور عدد من الدول الأوروبية بمستوى تمثيلي أدنى من وزير خارجيتها للمشاركة في أعمال المؤتمر.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد اقترح إقامة مؤتمر وارسو لـ”مناهضة السياسات الإيرانية” في الشرق الأوسط، وتحضره دول عدة من العالم، ومن المقرر أن يعقد غدا الأربعاء، على مدى يومين متتاليين.

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