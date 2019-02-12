كوستي تنصف بشة الفنان وتحرج المدان.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقب مباراة كوستي هتف هلالاب بحر ابيض للقائد (بشه) فيما شيعت التونسي باقسي العبارات.

@ هلالاب بحر ابيض ادركوا دور الزعفوري في التآمر على بشه وهم على معرفة كذلك بالمتآمر الكبير الذي نال حظه من الهتاف المعادي.

@ هلالاب بحر ابيض عبروا عن هلالاب كل السودان واكدو رفضهم لتصفية اعمدة الفريق.

@ الذين ظنوا انهم حطموا بشه او ان الجماهير ستنساه واهمون .

@ بشه سيظل ايقونه علي شفاه الجماهير.

@ جماهير الهلال مستودع الوفاء ستهتف لبشه كلما رأت الهلال مترنحاً.

@ ستهتف له كلما شاهدت هذا الزعفوري.

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