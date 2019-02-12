بالمسيرات المليونية.. الايرانيون يحيون الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: عمت المسيرات المليونية المحافظات الايرانية بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية حيث خرجت مسيرات في مدينة وقرية كل أنحاء إيران. المسيرات رفعت لافتات و شعارات “الموتُ لأميركا” و”الموت لإسرائي، واكدت تمسكها بنهج الثورة الاسلامية والامام الخميني (قد). ففي منطقة ابادان خلد الابادانيون ذكرى الثورة الاسلامية مجسدين ارادة الشعب الايراني و في مدينة قم خرجت حشود غفيرة مؤكدين على الوحدة الاسلامية. ولم يمنع تساقط الأمطار والثلوج أهالي منطقة ياسوج من المشاركةِ في هذه المسيرات. فيما توافد أهالي مدينة بندر عباس منذ ساعات الصباح الباكر الى الساحات لاحياء الذكرى الأربعين للثورة التي فجرها الامام الخميني قدس سره الشريف قبل أربعين عام.

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