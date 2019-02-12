تمثيل منخفض لدول كبرى في مؤتمر وارسو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأ مسؤولون من عشرات الدول التوافد الثلاثاء إلى العاصمة البولندية وارسو للمشاركة في المؤتمر الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية لبحث ملفات الشرق الأوسط والتعامل مع ما تسميه واشنطن بـ”تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة”.

ويبدأ المؤتمر الأربعاء ويستمر حتى الخميس، بمشاركة أكثر من 40 دولة بينها دول عربية وإسلامية، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توجه لوارسو للمشاركة في المؤتمر.

وفي حين أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشهر الماضي أن وزراء الخارجية من حول العالم سيأتون إلى بولندا للتعامل مع مسألة نفوذ إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، عادت واشنطن مؤخرا وقالت إن المؤتمر “لن يركز على إيران أو يؤسس تحالفا ضدها لكنه سيهتم أكثر بالنظر بشكل أوسع إلى الشرق الأوسط”.

ويواجه المؤتمر تحديا في مستوى ممثلي الدول التي ستشارك فيه، حيث ستخفض دول كبرى والقوى الأوروبية تمثيلها، كما أعلنت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عدم حضورها مبررة ذلك بارتباطها بالتزامات، كما أعلنت تركيا تخفيض مستوى مشاركتها، حيث ستكتفي بمشاركة سفيرها في وارسو فقط.