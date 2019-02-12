نخشي علي المريخ من السعودي “تركي”!.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[بتنا نخشي علي عشقنا المريخ من المؤامرات التي نعتقد انها تحاك في الظلام لايقاف مسيرته بكاس زايد للاندية ابطال العرب بعد نجاح الزعيم في صناعة اسم وضعه الي جانب كبار الاندية العربية.

[فقد المريخ معظم لاعبيه الاساسيين بعاملي الاصابة والايقاف فلم تتوقف انتصاراته .

[وتعرض مدربه لحرب شعواء من الاعلام المعادي للديمقراطية فلم يتوقف قطار الانتصارات.

[بات الزعيم يؤدي بثقة وثبات ماضيا نحو نيل اللقب العربي ولم يتبق علي تحقيق الحلم سوي اقصاء المولودية مساء السبت ومنازلة النجم الساحلي التونسي ليصل الي المباراة النهائية ولكن!

[تعيين الحكم السعودي “تركي الخضير” لادارة مباراة المولودية وهو ذات الحكم الذي ادار موقعة اتحاد العاصمة الجزائري بام درمان يحمل كثير من علامات الاستفهام سيما وان “تركي” في تلك المواجهة كان متحاملا علي المريخ كثيرا ولوا ثورة الجمهور والهتاف ضده لما انتصر الزعيم باربعة اهداف في شوط واحد!

[شخصيا انا متخوف من “تركي” واخشي ان يكون سببا في اقصاء المريخ من البطولة العربية واتمني ان يكون تخوفي ليس في محله.

[“تركي الخضير” اوقف عدد من الهجمات الخطرة للمريخ بصافرات ظالمة وعكس عدد من الحالات وكاد ان يخرج جمهور الصفوة عن طوره.

[هتف جمهور المريخ ضد “تركي” رغم ان الزعيم كان منتصرا علي اتحاد العاصمة فهل هنالك ظلم اكثر من الذي تعرض له الاحمر بصافرة “الخضير”؟!

[المريخ لا يخشي من الخصوم داخل الملعب سيما وان كشف الفريق زاخر بالموهوبين لكنه يخشي من تحركات الظلام التي تهدف لايقاف زحفه نحو اللقب العربي.

[من يخبر “تركي الخضير” ان رغبات لاعبي المريخ تعانق السماء وان دافع النجوم لتخطي المولودية ستجعل من هذا الحكم مسخرة ان فكر في منح الجزائري حقا لا يملكه.

[الزعيم لا يفوز بهدايا الحكام كما تفعل كثير من الاندية العربية لكن ظلم المريخ لن يمر مرور الكرام.

مشهد اخير

[مطلوب من الجهاز الفني للمريخ تجهيز الكتيبة الحمراء بصورة مثالية لمباراة السبت بعيدا عن الانشغال بتلك التصريحات التي يطلقها عدد من منسوبي المولودية.

[تجهيز اللاعبين واختيار الافضل من بينهم وتطبيق خطة اللعب وتنفيذها وفقا لتوجيهات الجهاز الفني تقود الزعيم للمربع الذهبي.

[نخشي علي المريخ من “تركي” السعودي.