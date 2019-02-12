الحصة وطن يامريخ.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*لان المريخ وطن

*ولان الوطن مريخ

*ولان الايام عيد حب

*ولان الحب وطن

*تبقي ممارسة العشق الكبير في هذه الايام مباحة

*بل مستحبة

*او قل هي فرض عين

*وقلبا ماخفق بحبك ياوطن

*اريتو ماقلب الوليدات

*والبنيات

*فلقد اثبتن

*انو البلد

*بلد البنت والولد

*معركة الوطن كبيرة

*فالمولودية اهل المليون شهيد

*ليس عندهم مايخسرونه

*لذا سيجلبون كل عتادهم

*وسيرمون بكل اسلحتهم

*ولكن لان الوطن كبير

*سينتصر المريخ

*ويتخطي المولودية

*لان الحصة وطن

*طيب

*دورنا شنو!!!

*دورنا اننا نصنع الانتصار

*نتسامي علي الجراحات

*نسموا فوق المرارات

*فنحن لانؤيد مجلس ولانعارض كيان

*ولكننا ننتمي لكيان

*لذا لابد ان يكون الخطاب في هذه الايام وطن

*نريد الانتصار للوطن

*نريد تدوين انجاز جديد علي صفحات التاريخ

*ولن يحدث ذلك وقلوبنا تحمل مع حب المريخ رواسب

*تلك الرواسب يمكنها ان تشتغل طابور خامس ينفذ منه المولودية ونروح فيها

*رجاءا

*فرغوا القلوب لحب الكيان وصناعة النصر الكبير

*وبعدها لو زول شال كرسي وفرتق لينا حفلة التأهل

*عافيين ليهو

*فبعد العقد

*كان فرتقت الحفلة

*العريس بسوق عروستو ويمشي

*رجاءا

*ظروف قاهرة منعتي حضور فاعلية النظام الاساسي بدار الشرطة امس

*البوليس بوليس الشعب

*بوليس الشعب سيحمي الشعب

*امال عاملنوا لي شنو!

*قبل كدة حضرت

*وبنفس دار الشرطة

*تمنياتي ان يكون غياب الماضي حضورا بالامس

*اكتر الفئات التي يفترض فيها خدمة النظام الاساسي والاصرار علي الاجازة

*هم فئة المعارضون للمجلس

*لان الاجازة تعني الخطوة القريبة من المجلس المنتخب الديمقراطي الجديد

*بالذات بعد راح زمان التعيين وتدخل الطرف التالت

*فما ممكن نغيب

*ونجي نقول ماكلمونا

*زي الزول الماجا بكا وقال ماعزمونا

*اخير منو الزول الماجا

*وقال ماسمعنا

*ايها الناس

*الحصة وطن

*والوطن مريخ

*نتأهل اول

*وبعدين ان شاء الله يفرزونا بالصلع

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*الامتحانات عملوها لينا

*وللمقرر ماتمينا

*كلفته ساي ياوالينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال بعد التخرج محتاجين محو امية يا اخواني

والي لقاء

سلك

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