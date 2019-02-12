مجلس الدعوة: تراجع الغلو والتطرف بنسبة ٨٠ %

الخرطوم: باج نيوز

كشف المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم عن تراجع الغلو والتطرف وسط الشباب بنسبة ٨٠%.

وأشار المجلس، إلى أن معظم الشباب الذين يعتنقون الأفكار والمواقف المتطرفة ويتسمون بالتدين الزائد درسوا بالخارج خاصة في اوربا والخليج.

وعزا انخفاض نسبة الغلو والتطرف حالياً لمراجعة الشباب عبر الحوار وادماجهم في المجتمع وعودتهم لنشاطهم سواء فى الدراسة أو العمل .

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للعودة والإرشاد بولاية الخرطوم جابر إدريس عويشة، في منبر الخرطوم الإعلامي الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام والسياحة ولاية الخرطوم اليوم (الإثنين) عن وضع منهج عبر لجنة علمية لدراسة الخلفيات التي أسهمت في اعتناق الأفكار المتطرفة، مؤكداً على محاصرة هذه الظاهرة التي وصفها بالخطيرة.

ونفى تدوين لأي بلاغ في سجلات الأجهزة الأمنية والشرطية لجرائم ارتكبها متطرفين خلال الفترة الماضية.

وكشف عويشة عن قيادة مجلسه لعدد 10 مبادرات تفاكرية لتثبيت اللُحمة الوطنية وتماسكها منذ بدء الاحتجاجات بالبلاد مشيراً إلى خروجها بعدد 102 توصية رفعت لمجلس الوزراء وتوقع تسليمها للجهات ذات الصلة خلال الأسبوع القادم مؤكداً أنهم أول جهة بادرت تجاه قضايا الشباب في الوضع الراهن.

ونفي جابر تحكم المجلس أو أي جهة أخرى في خطب الأئمة بالمساجد، وقال إن هناك موجهات تتعلق بالقضايا القومية مثل مكافحة المخدرات وحملات جمع السلاح وعدد من القضايا الأخرى.

وكشف عن إجراء دراسة علمية بشراكة مع المركز الدولي لدراسات المستقبل وعدد من الجامعات شملت حوالي 32 ألف طالب موضحاً أن المؤشرات أظهرت عدم وجود ظاهرة الإلحاد بالبلاد.

وأكد أن حالات الاغتصاب للأطفال فى الخلاوي ليست ظاهرة و يجب محاصرتها والتوعية بخطورتها.

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