الفكي: 600 مليون جنيه مساهمة المنظمات في تنمية جنوب دارفور

كشف والي جنوب دارفور، آدم الفكي، عن مساهمة المنظمات الوطنية والأجنبية في تنمية الولاية بمحلياتها بأكثر من 600 مليون جنيه، بجانب المشروعات التنموية المستمرة في الولاية ما يساعد في المضي إلى الأمام.

وأشار الفكي في الاجتماع السنوي لتقييم الأداء، الثلاثاء، بأن جملة إيرادات الولاية الذاتية للعام 2018، بلغت 511 مليون جنيه تم تخصيص 65% منها للتنمية، واصفاً تقرير الأداء بالجيد في نسبة الأداء الذي تجاوز 120%.

ونوه بأن النظام المتبع هو تخصيص 65% من الإيرادات الشهرية للمحليات تذهب للتنمية، و35% للتسيير مع التزام المالية بتوفير كل المرتبات.

وتابع” هذا المبلغ يشتمل على كل المبالغ التي تم تحصيلها من المالية والمحليات للعام 2018″.

وأفاد الفكي أن كل المحليات استعرضت خلال الاجتماع الإيرادات والمبالغ الموجودة لديها وما قدمته في التنمية في مجال التعليم، الصحة، المياه والأمن والاستقرار.

وأبان أن التجربة ممتازة ويمكن الوقوف على تجارب المحليات المختلفة ونقلها، فضلاً عن حصر العمل الكلي للإيرادات للاستفادة منها، وإن هذه التجربة تمكنهم من ضبط الصرف وتوجيه 65% للتنمية و35% للتسيير، وإن كل الوزارات والمحليات تقدم تقارير شهرية.

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