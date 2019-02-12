كشفت ولاية جنوب كردفان عن بدء الملتقى التنسيقي الأول للإدارة الأهلية لمحليات الدلنج الكبرى بتنظيم من إدارة الحكم المحلي وبالتعاون مع ديوان الزكاة الولائي.
ودعا والي الولاية الفريق أمن أحمد إبراهيم مفضل خلال مخاطبته ملتقى الإدارات الأهلية إلى تجاوز كل الأثنيات والصراعات وإعادة التحالفات التاريخية بين القبائل وقيادة برنامج الإنتاج والإنتاجية ، موضحاً أن عملية السلام ترتكز على الإدارة الأهلية وصندوق دعم السلام ومجلس تعزيز السلام، مشيداً بدور الإدارة الأهلية واصفاً إياها بأنها مفتاح هام ومفصلي للمرحلة السلام المقبلة ، مبيناً أن خيار السلام هدف إستراتيجي لحكومة الولاية .
وأكد مفضل بحسب (smc) إستعداد حكومة الولاية للعمل مع الإدارة الأهلية وتمكينها من أداء دورها الفاعل في عملية السلام ، موجهاً معتمد الدلنج ولجنة أمن المحلية بالإسراع في تنفيذ مطلبات العودة الطوعية التي تساهم في عملية زيادة الإنتاج .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مفضل يدعو إلى تجاوز الإثنيات وإعادة التحالفات التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.