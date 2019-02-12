مفضل يدعو إلى تجاوز الإثنيات وإعادة التحالفات التاريخية

كشفت ولاية جنوب كردفان عن بدء الملتقى التنسيقي الأول للإدارة الأهلية لمحليات الدلنج الكبرى بتنظيم من إدارة الحكم المحلي وبالتعاون مع ديوان الزكاة الولائي.

ودعا والي الولاية الفريق أمن أحمد إبراهيم مفضل خلال مخاطبته ملتقى الإدارات الأهلية إلى تجاوز كل الأثنيات والصراعات وإعادة التحالفات التاريخية بين القبائل وقيادة برنامج الإنتاج والإنتاجية ، موضحاً أن عملية السلام ترتكز على الإدارة الأهلية وصندوق دعم السلام ومجلس تعزيز السلام، مشيداً بدور الإدارة الأهلية واصفاً إياها بأنها مفتاح هام ومفصلي للمرحلة السلام المقبلة ، مبيناً أن خيار السلام هدف إستراتيجي لحكومة الولاية .

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وأكد مفضل بحسب (smc) إستعداد حكومة الولاية للعمل مع الإدارة الأهلية وتمكينها من أداء دورها الفاعل في عملية السلام ، موجهاً معتمد الدلنج ولجنة أمن المحلية بالإسراع في تنفيذ مطلبات العودة الطوعية التي تساهم في عملية زيادة الإنتاج .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)