الفكي: 600 مليون جنيه مساهمة المنظمات في تنمية جنوب دارفور

كشف والي جنوب دارفور، آدم الفكي، عن مساهمة المنظمات الوطنية والأجنبية في تنمية الولاية بمحلياتها بأكثر من 600 مليون جنيه، بجانب المشروعات التنموية المستمرة في الولاية ما يساعد في المضي إلى الأمام.
وأشار الفكي في الاجتماع السنوي لتقييم الأداء، الثلاثاء، بأن جملة إيرادات الولاية الذاتية للعام 2018، بلغت 511 مليون جنيه تم تخصيص 65% منها للتنمية، واصفاً تقرير الأداء بالجيد في نسبة الأداء الذي تجاوز 120%.
ونوه بحسب شبكة الشروق – بأن النظام المتبع هو تخصيص 65% من الإيرادات الشهرية للمحليات تذهب للتنمية، و35% للتسيير مع التزام المالية بتوفير كل المرتبات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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