بكري : لا تشريد لأحد من العاملين بميناء بورتسودان

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، اهتمام الدولة بقضية الميناء الجنوبي في مدينة بورتسودان، قاطعاً بعزم الحكومة على استيعاب كل العاملين في الميناء وأنه لا تشريد لأحد من العاملين.
واطمأن النائب الأول خلال اللقاء مع والي البحر الأحمر، الهادي محمد علي، الثلاثاء، على انسياب المواد البترولية من الميناء الرئيس إلى أنحاء البلاد كافة.
وأفاد والي البحر الأحمر بأن النائب الأول قد وجه بضرورة الاهتمام بالمشروعات التنموية والخدمية في الولاية خاصة مشروعات الكهرباء والمياه، واطلع على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وأضاف بحسب الشروق – ” النائب الأول لرئيس الجمهورية وعد بزيارة الولاية قريباً للوقوف ميدانياً على المشاريع التنموية”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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