الزكاة تخطط لإخراج نحو 45 ألف أسرة من الفقر

كشف ديوان الزكاة، عن خطة لإخراج نحو 45 ألف أسرة من الفقر خلال العام الحالي بتمليكهم مشروعات إنتاجية للناشطين اقتصادياً بعد التدريب، مبشراً برفع نسبة المشروعات الإنتاجية إلى 30% من جملة الجباية الكلية.

وشهد مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، ضمن زيارته لغرب دارفور، برنامج “ينابيع البركة الأول” الذي تنفذه أمانة زكاة بالولاية بأكثر من 35 مليون جنيه.

وامتدح إبراهيم دور الزكاة في الإسهام في تقليل نسبة الفقر عبر المشروعات الإنتاجية المدرة للدخل.

وطالب بالربط بين كل مؤسسات الحماية الاجتماعية عبر وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية وعلى رأسها ديوان الزكاة لأنها شعيرة الإسلام تطهر بها الأنفس والأموال من الشح والبخل، ووجه بالاهتمام بأمر التعليم لأنه أساس التنمية البشرية الحقيقية .

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من جانبها أوضحت وزيرة الضمان، وداد يعقوب، بحسب الشروق – أنه يمكن تحقيق مقاصد الشريعة عبر الزكاة، وأكدت خلال حديثها بالاهتمام بالتعليم للأبناء حتى يسهموا مع أسرهم في زيادة دخل الأسرة مطالبة بتقديم الدعم اللازم لخلاوى القرآن الكريم بمنهج علمي للطلاب.

إلى ذلك قال الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبدالرازق، إن الدعم المركزي الذي قدم لغرب دارفور خلال 2018 بلغ أكثر من 18 مليون جنيه، واعداً بزيادة الدعم إلى 22 مليون جنيه توزع وفق أولويات وخارطة التنمية الاقتصادية بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)