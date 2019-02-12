بالفيديو :ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي يدحضون (خرافة) تجمع المهنيين بفيديو قديم

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم يعود تاريخه لنوفمبر من العام 2018م وهو عبارة عن توثيق (للمؤتمر التأسيسي لتجمع المهنيين السودانيين ٢٠١٨) حسب ما أشار ناشرو الفيديو على فيس بوك.

وتم التعليق على المنشور بعبارة (الفيديو ده للناس المفتكرين الموضوع خرافة) بينما حملت الخلفية التي كانت أعلى المنصة الرئيسية عبارات ( مؤتمر صحفي حول وضع الأجور في السودان) بجانب الشعار الخاص بالفعالية وهو (النبقى حزمة كفانا المهازل) وتاريخها السبت نوفمبر 2018م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)