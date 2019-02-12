مصرية تطلب الخلع: "جوزي بيسرق هدوم أولاده عشان يشتري هيروين"

لجأت سلمى صاحبة الـ32 عامًا، إلى أحدي المحاكم المصرية، لخلع زوجها، بسبب؛ إدمانه للهيروين، إذ وصل به الأمر إلى سرقة محتويات المنزل وأثاثه من أجل "مزاجه".

وقالت سلمى إنها تزوجت منذ 14 عامًا، من سائق، وأنجبت منه طفلين، لكن إدمانه للمخدرات كان بداية لإنهاء حياتهما الأسرية.

كما أشارت الزوجة في دعواها، أن زوجها كان يسرق كل ما تقع عليه عينه في المنزل من أدوات إلكترونية وأجهزة كهربائية، وأنابيب البوتاجاز؛ من أجل شراء المخدرات حتى وصل به الأمر لسرقة ملابس أطفاله وبيعها.

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وأكدت أنها نصحته مرارًا وتكرارًا، للإقلاع عن المخدرات، قبل الإقدام على الخلع، كما أشارت إلى أنها أدخلته "مصحة نفسية" رغم ظروفهما الاقتصادية الصعبة، مرات عدة إلا أنه في كل مرة كان يعود للإدمان من جديد.

وبررت لجوئها إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع بسبب معاملته السئية لها، وضربها وضرب طفليها، فضلا عن إدمانه الذي أضاع مستقبل أولاده وعجّزه عن تحمل مسؤوليتهم المعيشية.