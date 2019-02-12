كورتوا: الريال قادر على التتويج بدوري الأبطال للمرة الرابعة

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني أن الفريق لديه القدرة على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي.

ويستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي على ملعب يوهان كروف أرينا غدًا الأربعاء، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على أن تُقام مباراة العودة الثلاثاء 5 مارس على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال كورتوا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام أياكس أمستردام الهولندي إن ريال مدريد لديه القدرة والخبرة على الوصول للمباراة النهائية مؤكدًا أن الفريق يتقدم خطوة بخطوة لتحقيق اللقب.

وأضاف:" علينا المنافسة على تحقيق جميع الأبطال لأننا ريال مدريد والفريق أصبح يلعب بشكل جيد بعد أن قدمنا أداء سيئ في أكتوبر الماضي".

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وأكمل :" الخصوم بدأت تقلق من مواجهتنا وعلى الرغم من ذلك أياكس يقدم أداء جيد في دوري الأبطال وعلينا التركيز في مباراة الغد".

وأتم:" قوة النادي الملكي هي الهجوم بـ11 لاعب وكذلك في الدفاع ومباراة الغد ستكون جيدة من جانب الفريقين".