سولاري: موقف مارسيلو لم يتحدد من المشاركة أمام أياكس

اخبار الخليج 365 365/ أشاد سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بلاعب الفريق مارسيلو، قبل مباراة الفريق الملكي أمام أياكس امستردام في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"مارسيلو لاعب عظيم، قائدنا الثاني ويمثل شعار النادي، يضع مدريد على رأس كل شيء ويتدرب بشكل جيد للغاية".

وعن مشاركة مارسيلو أم ريجيلون ظهير أيسر ريال مدريد قال: "ما زال لدينا تدريبات اليوم، وسنرى ما سيحدث غدًا في المباراة".

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وارتبط اسم مارسيلو بالرحيل عن ريال مدريد الصيف المقبل، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي تحت قيادة سانتياجو سولاري، ويفضل عليه الشاب ريجيلون.

وعن المباراة قال : "لا أعتقد أن أياكس يمر بفترة صعبه، بل هو فريق جيد، وأعتقد أنهم يقدمون موسما جيدا، وسنلعب بكل تواضع وروح مثلما حدث في المباريات الماضية".