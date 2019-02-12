نص قرار النائب العام المصري بحجب بث الأفلام الإباحية

اخبار الخليج 365 365/ طالب النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.

وجاء في بيان النائب العام، ضرورة إخطار النيابة العامة بالمواقع التى تخالف هذا القرار وذلك، وفقا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.