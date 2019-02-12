جمهور إسباني يحمل "تابوت" ويثير الجدل لهذا السبب

احتجت جماهير نادي ديبورتيفو ألافيس على قرار إقامة مباراة الفريق المقبلة ضد ليفانتي يوم الإثنين بدلاً من عطلة نهاية الأسبوع من خلال حمل "تابوت" داخل ملعب مينديزوروتزا.

وتعتبر طريقة إعتراض جماهير ألافيس فريدة من نوعها حيث ‏حملوا "تابوت" ورفعوا يافطة كتب عليها "وفاة كرة القدم" في هجوم شرس على قرار إقامة مباراة فريقهم في يوم الإثنين - أول أيام العمل في اسبانيا. وجاء ذلك خلال مباراة الفريق أمس الإثنين ضد ليفانتي والتي انتهت لصالح ألافيس بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة والعشرين من الليجا الاسبانية. ويحتل نادي ألافيس حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة حيث فاز 10 مباريات وخسر 8 مواجهات وتعادل 5.

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