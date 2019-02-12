الأهلي المصري ضمن أفضل 30 نادي في العالم

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن أفضل 30 ناديًا في تاريخ الكرة وتضمنت وجود الأهلي المصري فقط من إفريقيا ومصر.

واعتمد التقييم على عدة نقاط أبرزها عدد البطولات ومبيعات القمصان والجماهيرية وقيمة الفريق ولاعبيه وحل الأهلي في المركز الحادي والعشرين في ترتيب الأندية العالمية.

وتصدر ريال مدريد ترتيب الأندية العالمية الأفضل في تاريخ كرة القدم متفوقًا على برشلونة.