كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن أفضل 30 ناديًا في تاريخ الكرة وتضمنت وجود الأهلي المصري فقط من إفريقيا ومصر.
واعتمد التقييم على عدة نقاط أبرزها عدد البطولات ومبيعات القمصان والجماهيرية وقيمة الفريق ولاعبيه وحل الأهلي في المركز الحادي والعشرين في ترتيب الأندية العالمية.
وتصدر ريال مدريد ترتيب الأندية العالمية الأفضل في تاريخ كرة القدم متفوقًا على برشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي المصري ضمن أفضل 30 نادي في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.