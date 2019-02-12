توتنهام يسعي لخطف زميل "صلاح"

يسعى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتنيو المدير الفني لتوتنهام لضم دانيل ستوريدج مهاجم ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية اليوم الثلاثاء فإن توتنهام يسعى لتعزيز قوته الهجومية في الموسم المقبل بضم الإنجليزي ستوريدج، حتى يلعب بجوار هداف السبيرز المدمر هاري كين.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرناندو يورينتي مهاجم الفريق الحالي من المتوقع أن يغادر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لذا اختار النادي دانيل ستوريدج ليكون بديلا له.

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ومن المتوقع أن يقبل ستوريدج الانتقال إلى توتنهام، بسبب قلة مشاركاته مع ليفربول، في ظل وجود الثلاثي الهجومي الخطير محمد صلاح وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو.

وقضى ستوريدج مع ليفربول 7 مواسم، وشارك لاعب تشيلسي السابق هذا الموسم مع الريدز في 19 مباراة، معظمها كان بديلا، وسجل خلالها 3 أهداف