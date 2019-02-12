رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، حيث جرى بحث تطوير العلاقات بين البلدين، والحرب ضد الإرهاب وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد عبدالمهدي حرص العراق على العلاقات مع الولايات المتحدة، المساهمة في محاربة الإرهاب وداعش وأنه يجب التقيد بالاتفاقات الأساسية وهي محاربة الإرهاب وتدريب القوات العراقية وليس أي شيء آخر، مؤكداً عدم قبول أية قواعد أجنبية على الأرض العراقية، داعيا لمساندة جهود الاستقرار والإعمار وتطوير الاقتصاد.

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وأشار إلى أن العراق حقق نجاحات واضحة ويشهد اليوم استقرارا بعد دحر عصابة داعش الارهابية بتضحيات ابنائه وبالتماسك الاجتماعي ووحدة اطياف الشعب العراقي، كما أن الحياة في المدن العراقية ومنها العاصمة أصبحت أفضل مما كانت عليه.

وتابع: "القرار العراقي مستقل ولايتأثر بأي نفوذ واملاءات من اي طرف"، مشيرا إلى انفتاح العراق على محيطه العربي والإقليمي وحرصه على إقامة علاقات تعاون تخدم مصالح العراقيين وتعزز فرص التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة.

من جهته أعرب وزير الدفاع الأمريكي اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع العراق وارتياحه لمايشهده من أمن واستقرار ، وقال انه جاء ليستمع بشكل مباشر لرؤية الحكومة العراقية لطبيعة ومستقبل العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود الحكومة وتوجهاتها لخدمة جميع اطياف الشعب العراقي ، ومؤكدا ان مهمة القوات الامريكية تتمثل بمحاربة داعش والتدريب الذي تحتاج اليه القوات العراقية ، ودعمها في القضاء على بقايا داعش.