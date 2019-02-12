د.فيصل يختتم زيارته لغرب دارفور

إختتم دكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية زيارته الى ولاية غرب دارفور بعد أن شهد عدداً كبيراً من المناشط واللقاءات المتواصلة أبرزها التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة وولاية غرب دارفور لاحكام التنسيق بين السلطات الولائية والمركزية لتفعيل تجارة الحدود.

وقد جاء التوقيع على مذكرة التفاهم بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الاتحادي بالتركيز على زيادة الانتاج وترشيد الصرف واعتماد الولايات على مواردها الذاتية بالميزة التفضيلية لكل ولاية والاستفادة من تجارة الحدود مع دول الجوار كما جاءت المذكرة تمشياً مع برامج الدولة لمعالجة معاش الناس وآثار الازمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد عامة وولاية غرب دارفور خاصة .