كريستال بالاس يسخر من زي نيوكاسل الإسترالي

سخر نادي كريستال بالاس الإنجليزي من فريق نيو كاسل جيت الإسترالي، عقب كشف الأخير عن التصميم الجديد لزيه.
وقال نادي كريستال بالاس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كيف يبدو شكل الزي الثالث لكم؟".
وكان فريق نيوكاسل جيت الإسترالي قد طرح زيه الجديد و الذي قد ظهر متشابهًا تمامًا بزي كريستال بالاس.
وواصل كريستال بالاس، سخريته من نادي نيوكاسل جيت، بعد قام بتقليد الزي الأساسي والإحتياطي بالإضافة إلى زي حارس المرمى.
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