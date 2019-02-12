كبر يطلع علي برامج وأهداف مؤسسة "سودانيون للتنمية والثقافة " وخططها للمرحلة

اطلع نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر علي برامج وأهداف مؤسسة "سودانيون للتنمية والثقافة " وخططها للمرحلة.

وأوضحت الأستاذة روضة الحاج مدير عام المؤسسة في تصريح صحفي عقب لقائها نائب رئيس الجمهورية بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم أن المؤسسة التي تضم كبار المبدعين والمفكرين والكتاب واساتذة الجامعات تهدف الي تعزيز العمل الثقافي والإبداعي بالبلاد.



وأبانت روضة انها اطلعت نائب رئيس الجمهورية علي جهود المؤسسة لانفاذ مشروع موسوعة الشعر السوداني الفصيح كأول موسوعة في التاريخ الثقافي السوداني وسيتم تدشينها في الحادي والعشرين من مارس المقبل تزامنا مع اليوم العالمي للشعر.



وأضافت ان نائب رئيس الجمهورية اثني بوجه خاص علي فكرة تكوين الملتقي الأول للأداء بالولايات الذي سيعقد في أبريل القادم بالخرطوم.