غادرت الفنانة ميرهان حسين سجن القناطر بعد تأدية حكم صادر بحقها لمدة أسبوعين بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على ضابط "موظف عام" أثناء تأدية وظيفته. وأكد مصدر مسئول بالنقابة أن الممثلة المثيرة للجدل يمكنها ممارسة عملها فى مجال التمثيل مجددا لأن قضيتها غير مخلة بالشرف، ومن حقها ممارسة حياتها الفنية بشكل طبيعى. ومن المنتظر أن يتم الإفراج عنها بعد التوجه لقسم الهرم لإنهاء كافة الإجراءات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات المصرية تفرج عن الفنانة ميرهان حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.