شاهد.. مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في بطولة أوروبا

تقدم "اخبار الخليج 365 365"، خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في إطار منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها، اليوم، على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 9:45 مساءً على قنوات "بي إن سبورت 1".

وصعد باريس سان جيرمان لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.