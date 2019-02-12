شتوتجارت يعين توماس هيتسلز بيرجر مديرا رياضيا

أعلن نادي شتوتجارت المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) اليوم الثلاثاء تعيين توماس هيتسلز بيرجر كمدير رياضي خلفا لمايكل ريشكه الذي أقيل من منصبه.

ويوم أمس الاثنين، تعهد ريشكه ببقاء ماركوس فاينزيرل كمدرب للفريق في المواجهة المقبلة بالدوري أمام لايبزج وسط تكهنات من وسائل الإعلام بإقالة فاينزيرل.

والآن رحل ريشكه، وتم تصعيد هيتزلسبيرجر، لاعب خط وسط منتخب ألمانيا السابق والذي يعمل أيضا كناقد في التليفزيون، من منصبه كرئيس أكاديمية الناشئين للمدير الرياضي. وكان هيتزلسبيرجر بالفعل عضوا في مجلس الإدارة.

وقال هيتزلسبيرجر /36 عاما/ في مؤتمر صحفي: " لدي طاقة كبيرة وأتطلع لهذا الأمر كثيرا. سأبذل كل ما في وسعي لتركيز مجهوداتنا على البقاء في الدوري، وفي نفس الوقت نعد الطريق لمستقبل ناجح بفريق قوي".

وانتقل ريشكه إلى شتوتجارت في 2017 بعدما كان مديرا تقنيا في بايرن ميونخ.

وقال فولفجانج ديتريش رئيس شتوتجارت في بيان :" لسوء الحظ، لم يجلب عمله النجاح الرياضي المطلوب ومركزنا في البوندسليجا بات مهددا بشكل كبير بعد النتائج الأخيرة".

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وأضاف: " لم يعد المجلس مقتنعا بإمكانية تصحيح المسار بالشكل المطلوب من خلال إطار العمل الحالي".

ولم يحقق الفريق سوى ثلاث انتصارات في 14 مباراة خاضها الفريق تحت قيادة فاينزيرل، بعدما جاء خلفا لتايفون كوركوت في أكتوبر الماضي.

وتركت الخسارة التي تعرض لها شتوتجارت يوم الأحد الماضي أمام فورتونا دوسلدورف صفر / 3 الفريق في المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء في دوري الدرجة الأولى، بفارق ثلاث نقاط عن قاع الترتيب وبفارق نقطة عن المركز قبل الأخير.

وأنهى شتوتجارت الموسم الماضي في المركز السابع في البوندسليجا بعدما صعد لدوري الدرجة الأولى في الموسم قبل الماضي.