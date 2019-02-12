كلويفرت يكشف سر جديد عن دي يونج

أكد الهولندي ياستن كلويفرت مهاجم فريق روما الإيطالي على أن انتقال مواطنه دي يونج كان حلماً له منذ سنوات طويلة.
وقال كلويفرت في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الكتالونية: دي يونج كان يحلم بالانتقال لبرشلونة، وكان لدي رغبة كبيرة في وصوله لهذا النادي بسبب أسلوبه.
واضاف كلويفرت: دي يونج يملك فنيات رائعة ولا يزال صغير في السن، اعتقد أنه سيتطور هناك في برشلونة مع كوكبة كبيرة من النجوم داخل الفريق.
وكان برشلونة قد نجح في التعاقد مع دي يونج من أياكس الهولندي على أن ينضم للفريق بداية من الموسم المقبل بقيمة 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو متغيرة.
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