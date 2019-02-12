الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

كلويفرت يكشف سر جديد عن دي يونج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد الهولندي ياستن كلويفرت مهاجم فريق روما الإيطالي على أن انتقال مواطنه دي يونج كان حلماً له منذ سنوات طويلة.

وقال كلويفرت في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الكتالونية: دي يونج كان يحلم بالانتقال لبرشلونة، وكان لدي رغبة كبيرة في وصوله لهذا النادي بسبب أسلوبه.

واضاف كلويفرت: دي يونج يملك فنيات رائعة ولا يزال صغير في السن، اعتقد أنه سيتطور هناك في مع كوكبة كبيرة من النجوم داخل الفريق.

وكان برشلونة قد نجح في التعاقد مع دي يونج من أياكس الهولندي على أن ينضم للفريق بداية من الموسم المقبل بقيمة 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو متغيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلويفرت يكشف سر جديد عن دي يونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا