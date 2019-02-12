سيتي جروب: السعودية والإمارات تتصدران سوق الصفقات في الشرق الأوسط

قال رئيس الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى سيتي جروب ميجيل أزيفيدو، إن البنك يتوقع أن تأتي أغلبية فرص الاستثمار المصرفية في الشرق الأوسط من السعودية والإمارات في العام الجاري.

ويعمل البنك الأمريكي للحصول على رخصة مصرفية كاملة في المملكة، بعد أن أنهى أعماله فيها منذ 2004، بعد 5 عقود من الحضور المتواصل، وفي 2015 حصل على تصريح للاستثمار المباشر في بورصة الأسهم، وفي العام الماضي حصل على موافقة لإطلاق أنشطة استثمار مصرفية.

وصرح أزيفيدو رويترز على هامش مؤتمر في أبوظبي: "أرى اهتماماً حقيقياً ووعياً وطلباً محتملاً على الانكشاف على السعودية".

وقال إن "عدداً من الشركات في السعودية تعكف على طروحات عامة أولية"، مضيفاً أنه "متفائل بمستوى الطلب على الأسهم السعودية".

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وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية نحو 9.5% منذ بداية العام.

وقال أزيفيدو، إن المعنويات تجاه السعودية بين "محايدة وإيجابية".

ومن المتوقع أن يجذب انضمام المملكة للمؤشرات 15 مليار دولار من أموال الصناديق المرتبطة بالمؤشرات فضلاً عن مليارات من أموال الصناديق النشطة.

وقال أزيفيدو، إن "سيتي تتوقع أن تأتي الأنشطة في المنطقة من قطاع الكيمياويات، والعقارات، والتجزئة، والشركات الصناعية المتنوعة، والمصارف".