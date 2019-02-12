الترجي يقهر أورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

تغلب فريق الترجي التونسي على نظيره أورلاندو بيراتيس بطل جنوب إفريقيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثنائية الترجي التونسي كل من، أنيس البدري وهيثم جويني في الدقيقتين 16، 89 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الترجي التونسي إلي 8 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد أورلاندو بيراتيس عند 5 نقاط في المركز الثاني، ويأتي فرق حوريا الغيني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، واخيرًا بلاتينيو ستارز برصيد نقطة وحيدة.

ويلتقي فريق حوريا الغيني مع نظيره بلاتينيوم ستارز في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء، في نفس المجموعة.