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راتب أوزيل المرتفع يقف حائلا أمام رغبة أرسنال

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كشفت تقارير صحفية أن إدارة أرسنال تواجه أزمة خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار الألماني مسعود أوزيل مع الفريق في الفترة الحالية.

 

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية فإن أوزيل يتقاضى راتبًا مع الجانرز يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، أي ما يقرب من 9 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.

 

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وفي نفس الوقت عرضت إدارة المدفعجية اللاعب على أكثر من ناد من أجل بيعه إلا أن هذه الأندية رفضت التعاقد مع اللاعب، لكبر سنه ووصوله إلى 30 عام، ورفضه لتخفيف راتبه الخاص. ويشهد الموسم الحالي تراجع كبير في مستوى نجم السابق حيث لعب فقط 1056 دقيقة من مجموع دقائق 2340.

 

وتحاول إدارة أرسنال بيع اللاعب الذي ينتهي عقده في عام 2021 بسبب انخفاض مستواه وقلة مشاركاته مع الجانرز في ظل الراتب الكبير الذي يتقاضاه.

 

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