السعودية : قدمنا “23” مليار ريال للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

جدد رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ، امس، وقوف بلاده ودعمها للسودان لتجاوز ما يحيط به من تحديات، والمطالبة برفع اسمه من قائمة الإرهاب، الذي قال إنه لم يكن يومًا مؤيداً أو مشاركاً في أي عمل إرهابي، وشدد آل الشيخ في كلمته التي وزعت خلال جلسة الاستماع للبرلمان العربي، الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تحرص على نصرة أشقائها وأصدقائها، بكافة والوسائل والمقومات.

وأفاد بأن المملكة حرصت على ترجمة دعمها واهتمامها بالسودان وشعبه الكريم واقعاً ملموساً، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتأكيده بأن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها، وأن المملكة حرصت على المساهمة في دعم وازدهار السودان بحسب صحيفة مصادر، حيث قدمت أكثر من 23 مليار ريال قروضاً لمشاريع تنموية، ثمانية مليارات منها في السنوات الأربع الأخيرة.