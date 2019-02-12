ديوان الضرائب ينفي صلته بارتفاع أسعار الحديد

شهاب محمد - الخرطوم - حديد التسليح

الخليج 365 :

نفى ديوان الضرائب في السودان، يوم الثلاثاء، صلته بالزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار الحديد بالأسواق المحلية.

وقال الديوان في إعلان صحفي مدفوع القيمة نشرته صحف الخرطوم الصادرة يوم الثلاثاء، “ليس من اختصاصنا ولا أهدافنا تسعير السلع”.

وكانت صحف محلية قد أوردت أن ديوان الضرائب قام بتحديد سعر طن الحديد بمبلغ يتراوح بين 50 – 60 ألف جنيه.

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وأبدى الإعلان استغرابه من قفزة أسعار الحديد مع خلو ميزانية العام 2019 من إي ضرائب جديدة على القطاع، وفي ظل إصرار شعبة الحديد بأن الطن في حدود 25 ألف جنيه.

وشدد الديوان على أحقيته في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ما طاله من عمليات نشر في الصحف.

وبداية من العام السابق 2018 قفزت أسعار السلع والخدمات في السودان بصورة جنونية، ما دفع لاحقاً إلى اندلاع احتجاجات تنادي بإصلاح الأوضاع الاقتصادية، ثم ما لبثت أن تحولت للمناداة برحيل النظام.