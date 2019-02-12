الصادق الهادي: جميع مطالب المحتجين مضمنة في مصفوفة الحوار

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. الصادق الهادي المهدي، إن جميع مطالب الشباب والمحتجين مضمنة في مصفوفة الحوار الوطني عبر ٩٤٠ توصية، وإن الدولة تعكف على تنفيذها باعتبارها المخرج من الأزمة الراهنة.

وشدد المهدي الذي ترأس وفد لجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة الاقتصادية لولاية النيل الأبيض، على ضرورة إطلاق منصة خاصة للشباب وإشراكهم في مخرجات الحوار الوطني.

وأشار خلال تقديمه تنويراً لحكومة الولاية بحاضرتها مدينة ربك، عن جهود الدولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وأشار إلى أهمية انعقاد الجمعية العمومية لمراجعة توصيات الحوار الوطني للوقوف على مستوى التنفيذ وترتيب الأولويات.

ودعا القوى السياسية المعارضة لتحكيم صوت العقل والانضمام لوثيقة الحوار.

Advertisements

وقال د.الصادقبحسب الشروق – إن زيارتهم للولاية هدفت لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتفاكر مع الأحزاب لمعالجة الأزمة.

من جهته، أكد والي النيل الأبيض ابوالقاسم الأمين بركة، أن الولاية تشهد استقراراً أمنياً كبيراً وتعايشاً سلمياً بين مكوناتها كافة، واستعرض جهود حكومته في معالجة الأزمة الاقتصادية عبر التوزيع العادل لسلعة الدقيق المدعوم على المحليات، بالإضافة لتوفير الوقود.

وطالب الوالي بزيادة حصة الدقيق للولاية باعتبارها معبراً لولايات الغرب والشرق وتحتضن أكثر من 156 ألف لاجئ جنوبي بمعسكرات اللجوء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)