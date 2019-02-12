“الأفارقة” يطالبون برفع الظلم عن “القارة” بمجلس الأمن

دعت قمة الاتحاد الأفريقي إلى تنظيم مؤتمر حول ليبيا مطلع يوليو لإيجاد حل للنزاع، وإجراء انتخابات رئاسية هناك في أكتوبر. وشدد البيان الختامي للقمة التي اختتمت بأديس، الإثنين، لأهمية رفع الظلم على أفريقيا فيما يتعلق بعضوية مجلس الأمن الدولي.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد الأفريقي في ختام قمة عُقدت يومي الأحد والإثنين في العاصمة الإثيوبية، أن الجمعية العامة كلفت رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي بذل جهود “من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو 2019، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة”.

من جهته، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، على أهمية إيجاد “حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية”.

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وقال في كلمته بختام القمة إن مناقشات القادة توافقت على دفع مسيرة الاندماج القاري، والعمل على الإسراع من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وإنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة الاهتمام ببرامج ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، وتعزيز قدرات الدولة الوطنية ودفع عجلة التنمية لتحصين مسار تحقيق السلام.

وقال بحسب الشروق – إنه تم الاتفاق أيضاً على ضرورة تأمين التمويل الأممي لأنشطة السلم والأمن بالقارة لضمان استدامة السلام، واستمرار أفريقيا في التعبير عن موقفها الموحد تجاه إصلاح مجلس الأمن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)