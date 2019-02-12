السجن لغسال أدين برشوة نظامي

أوقعت محكمة جنايات بحري وسط أمس، عقوبة الغرامة (5) آلاف جنيه في مواجهة غسال أدانته المحكمة بالرشوة بتقديم مبلغ مالي لنظامي تابع لمحلية بحري أثناء القيام بعمله، وأمرت المحكمة بمصادرة المعروضات مبلغ (50) جنيهاً لصالح حكومة السودان، فيما ترد علب السيجار للمتهم.

وتتلخص وقائع البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة في أن شرطياً يتبع لمحلية بحري أثناء قيامهم بحملة بمنطقة المزاد ببحري، أسفرت عن العثور على طبلية أمام محل غسال، وعند إزالتها لأنها مخالفة لقوانين النظام العام، اعترض المتهم (غسال) على ذلك.

كما أنه قام بتقديم مبلغ (50) جنيهاً لنظامي، وتم تحريز (سيجار) كان بالطبلية، بالإضافة إلى القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة ودون في مواجهته بلاغ تحت نص المادة (88) من القانون الجنائي المتعلق بالرشوة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)