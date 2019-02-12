جنوب السودان.. الآلاف يفرون من الاشتباكات المسلحة

فر الآلاف من مواطني جنوب السودان إلى الكونغو المجاورة خلال الأيام الماضية، للهروب من القتال بين الجيش وجماعة متمردة، وذلك بحسب ما قالته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد عبر مايقدر بنحو 5 آلاف لاجئ الحدود الجنوبية لجنوب السودان ووصلوا إلى بلدة انغبوكولو في الكونغو، حسبما قال شيوخ القرية.

وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في مؤتمر صحفي بجنيف إنه "أعتقد أن 8 آلاف مواطن من جنوب السودان نزحوا داخلياً بالقرب من بلدة ياي"، ويشار إلى أن معظم المواطنين الذين وصلوا الكونغو سيراً على الأقدام من النساء والأطفال وكبار السن.

وأضاف أن "كثير من المواطنين يعانون من الصدمة جراء مشاهدتهم لحوادث عنيفة، تشمل قيام مسلحين بقتل واغتصاب مدنيين ونهب القرى".

وكانت الاشتباكات المسلحة قد اندلعت في 19 يناير الماضي بين القوات المسلحة ومتمردي جبهة الخلاص الوطني في ولاية وسط الاستوائية، وأشار بالوش إلى أن أكثر من 70 جماعة متمردة نشطة في جنوب السودان.

وكانت حدة القتال قد تراجعت عقب أن وقعت أطرافاً رئيسية في النزاع اتفاقاً للسلام في سبتمبر الماضي، يذكر أن جنوب السودان، التي تأسست عام 2011، تعد أحدث دولة في العالم.