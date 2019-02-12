السعودية: ملتزمون بمحاربة تنظيم داعش ومكافحة التطرف

جددت السعودية اليوم الثلاثاء التزامها الثابت والمستمر بأهداف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، في بيانهبعد الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز إن "المجلس اطلع بعد ذلك على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، من بينها نتائج الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي اختتم أعماله في واشنطن".

وأضاف أن المجلس جدد "التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف التحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي، وبما يحقق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء كافة لمكافحة الإرهاب والتطرف".

وقال الوزير الشبانة إن مجلس الوزراء وافق ايضاً على انضمام السعودية إلى آلية التعاون بين الإدارات الضريبية في مبادرة الحزام والطريق بصفة مراقب.

وجاء في البيان "وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى آلية التعاون بين الإدارات الضريبية في مبادرة الحزام والطريق بصفة مراقب، وتكليف وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل أو من ينيبه باتخاذ ما يلزم في شأن الانضمام".

وأوضح الشبانة أن "مجلس الوزراء ثمن تدشين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ميناء الملك عبدالله ورعايته حفل الافتتاح الرسمي له خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، أول ميناء في المملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص".

كما ثمن مجلس الوزراء السعودي اليوم " نجاح إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات 1ـSGS للفضاء من مركز غويانا الفرنسي للفضاء الذي يعد أول قمر للاتصالات الفضائية مملوكاً للمملكة، ويُشغل ويُتحكم به من خلال محطات أرضية في المملكة".