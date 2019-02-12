البرلمان الروسي يوافق على عزل موسكو عن شبكة الإنترنت العالمية

وافق مجلس النواب الروسي اليوم الثلاثاء على مسودة قانون، يمكنه عزل البلاد عن شبكة الإنترنت العالمية.

وجاء في المسودة أنها تهدف لجعل البلاد في موقع أفضل لصد أي هجمات إلكترونية محتملة من الخارج، خاصةً من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدو أن الهدف من المسودة مماثل لنظام غريت فايروول الصيني، الذي ينظم الإنترنت لتعزيز السيادة الوطنية.

وتنص مسودة القانون على إلزام شركات الاتصالات الروسية "بتوفير القدرة على التحكم المركزي في حركة الإنترنت".

وأشارت المسودة إلى أن التحكم المركزي سيتم بموجب السلطة المخولة للقيادة الروسية.

وطُلب من الشركات الروسية التي تقدم خدمات الإنترنت طرح سبل لحماية البلاد بصورة موثوقة من الهجمات الإلكترونية، وذلك بحلول 1 أبريل المقبل.

وتدرس مجموعة العمل إذا كان يمكن لروسيا أن تفصل نفسها تماماً عن شبكة الإنترنت، وفق ما ذكرت وكالة ار بي سي الروسية، في المستقلة الأسبوع الماضي.