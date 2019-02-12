عاجل... اعتقال عدد من الإعلاميين حلال وقفة احتجاجية

قال شهود عيان أن جهاز الأمن السوداني، إعتقل عدد من الصحفيين والإعلاميين بالقنوات الفضائية اليوم (الثلاثاء) خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة الاعلام والاتصالات وسط الخرطوم.

ورصد (السودان 365) إنتشار عدد من سيارات القوات النظامية الإمن والشرطة في محيط الوزارة قبيل الوقفة الأحتجاجية بساعات.

وأضاف شهود العيان، أن الشرطة فضت تجمع الاعلاميين السودانيين قبل إكتمال توافدهم الى نقطة التجمع المعلنة.

واكد تجمع الاعلاميين في بيان اعتقال كل من (أبوبكر عابدين، وائل محمد الحسن، عزيزة عوض الكريم، الواثق جار النبي، نجاة الطريفي ورفقة محمد).

وحذر الأجهزة الأمنية من التعرض للمعتقلين بأي سوء ومسؤولية سلامتهم.