سوريا: اعتداءات طيران "التحالف الدولي" جريمة ضد الإنسانية

أعلنت سوريا أن اعتداءات طيران التحالف الدولي "جريمة ضد الإنسانية".

ووجهت الخارجية السورية رسالتين إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول اعتداء طائرات تابعة لما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة على مخيم للمدنيين في قرية الباغوز بريف دير الزور ما أدى الى استشهاد 16 مدنيا بينهم نساء وأطفال.

وقالت الخارجية إن "هذه الجريمة تشكل حلقة في سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يرتكبها التحالف"، حسب وكالة الأنباء السورية.

وأضافت الخارجية السورية أن التحالف يرتكب جرائم بحق الشعب السوري إلى جانب استمراره بدعم الإرهاب واستخدامه الإهاربيين والميلشيات الانفصالية لتحقيق أغراضه ومخططاته العدوانية.

قتل 16 مدنيا إثر غارات لمقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على بلدة الباغوزر في ريف دير الزور الشرقي.

نقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن "طيران التحالف الأمريكي يرتكب مجزرة أدت لاستشهاد 16 مدنيا بينهم أطفال جراء القصف المكثف على المنازل السكنية في بلدة الباغوز في ريف دير الجنوبي الشرقي".

وكان طيران التحالف الدولي جدد غاراته على الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش"، حيث قصف أواخر الشهر الماضي، الأحياء السكنية في بلدة "الباغوز" بريف دير الزور ما تسبب بمقتل ثمانية مدنيين ووقوع دمار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.