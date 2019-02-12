شاهد بالفيديو : وقفات احتجاجية اليوم لأطباء وصيادلة السودان للإفراج عن زملائهم المعتقلين

نفذ أطباء في عدد من المستشفيات السودانية وصيادلة في بعض المدن، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين خلال فعاليات الحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام، ضمن مخطط أسبوعي لتجمع المهنيين السودانيين الذي حدد أيام الاعتصامات والتظاهرات والمواكب التضامنية.

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صور أطباء يحملون شعارات الحراك الشعبي مثل “تسقط بس”، وأخرى تطالب بإطلاق سراح زملائهم، وشاركت في الوقفات الاحتجاجية مستشفيات عدة مثل سنجة وشندي، ومستشفى سوبا الجامعي، ومستشفى جعفر بن عوف للأطفال، ومستشفى محمد الأمين حامد لطب الأطفال، ومستشفى إبراهيم مالك بالخرطوم، كما نفذ أطباء الأسنان وقفات احتجاجية مماثلة.

وفي مدينة ود مدني (وسط)، نفذ عشرات الصيادلة وقفة احتجاجية في أحد شوارع المدينة رفعوا فيها أعلام السودان، وحملوا شعارات الحراك الشعبي.

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