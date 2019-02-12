الاستئنافات تفجّر أزمة كبرى حول مباراة الأمل وهلال الأبيض

تفجرت أزمة كبرى بين اللجنة المنظمة للمسابقات ونادي الأمل عطبرة على خلفية قرار الاستئنافات بإيقاف تنفيذ قرار لجنة الانضباط الخاص بأداء الأمل عطبرة لمباراته أمام هلال الأبيض بدون جمهور على ملعب عطبرة والذي أدى إلى إصدار لجنة الأمن بالولاية قراراً بإلغاء المباراة، لتتجه اللجنة المنظمة لتحويل المباراة المعنية لإستاد الخرطوم.

وقال الفاتح باني رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات حسب صحيفة الصدى أنهم غير معنيين في اللجنة بقرار الاستئنافات، خاصة أنه يشير إلى أن المباراة كانت على ملعب عطبرة وليست المباراة التي ستقام في استاد الخرطوم مساء اليوم. وبدوره اعتبر رئيس الأمل عطبرة مولانا جمال حسن سعيد أن قرار الاستئنافات ملزم للجنة المسابقات ويؤكد على عدم قيام المباراة سواء في عطبرة أو الخرطوم، مبيناً أنهم لن يحضروا لملعب المباراة اليوم.

وكشف رمزي يحيى نائب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم أن القرار الذي أصدرته لجنة الاستئنافات ظهر أمس بإيقاف تنفيذ قرار اللجنة المنظمة الخاص بتحويل مباراة الأمل عطبرة وهلال التبلدي للخرطوم بأنه قرار ملزم لهم في اللجنة المنظمة، وأكد رمزي أن الاستئنافات لجنة عليا بالاتحاد العام يمكن للأندية المتضررة من بعض القرارات الاستئناف لها، وقال رمزي أن اللجنة المنظمة ينبغي أن تنفذ قرار الاستئنافات بعدم إقامة مباراة الأمل وهلال التبلدي غداً الثلاثاء بالخرطوم إلى حين الفصل في الاستئناف المقدم من نادي الأمل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)