رئيس الأمل: الاتحاد رفض تسليمنا قرار لجنة الاستئنافات ولن نلعب المباراة

قال جمال حسن سعيد رئيس نادي الأمل عطبرة، أنهم تسلموا صورة من قرار لجنة الاستئنافات والذي ألغت بموجبه مباراة الأمل عطبرة والهلال الأبيض والتي حولها الاتحاد للخرطوم بعد الأحداث الأخيرة. وقال رئيس نادي الأمل حسب صحيفة الصدى أنهم تسلموا صورة من قرار لجنة الاستئنافات بطريقتهم الخاصة وأضاف: الاتحاد العام رفض تسليمنا الخطاب الملزم والخاص بالمباراة، وأضاف جمال أنهم لن يلعبوا أي مباراة إلا حين الفصل في القضية من قبل لجنة الاستئنافات التي أوقفت تحويل المباراة إلى الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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