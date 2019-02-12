حكم سوداني يفصل بين سيمبا والأهلي المصري

يدير مباراة سيمبا التنزاني وضيفه الأهلي المصري، في الجولة الرابعة لمجموعات أبطال أفريقيا، طاقم تحيكم سوداني بقيادة حكم الساحة محمود شانتير، وليد أحمد علي مساعد أول وناجي الفاتح مساعد ثاني، وبحسب صحيفة قوون قد وصل الطاقم أمس إلى العاصمة التنزانية دار السلام . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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